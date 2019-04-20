Боевики на Донбассе обстреляли подразделения ООС из минометов

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Враг дважды открывал огонь по украинским военным

От начала суток, 20 апреля 2019, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во время обстрелов боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Павлополь.

Вблизи населенного пункта Авдеевка противник обстреливал позиции украинских военных из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один военных из состава Объединенных сил не пострадал.

"На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о перемирье. Лайчак призвал стороны продолжить переговоры, чтобы достичь и сохранить приверженность прекращению огня.