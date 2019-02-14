Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт Новолуганське

В результаті обстрілу знищено житловий будинок

Сегодня утром, 14 февраля, в результате артиллерийского обстрела боевиков населенного пункта Новолуганское уничтожен дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного минского договоренностями. В результате обстрела был уничтожен двухэтажный дом местного жителя. Мужчина, 1949 года рождения, получил легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.

По предварительной оценке, обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом "Краснополь" калибра 152 мм, о чем свидетельствуют обломки и часть хвостовика.

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Напомним, боевики в течение дня, 14 февраля, семь раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В ходе обстрелов боевики 6 раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Ранее РБК-Украина писало, что в Луганской области в районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков.

Также сообщалось, Красный Крест доставил очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс.