Бойовики на Донбасі обстріляли з гранатомету позиції ООС біля Оріхового

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі вели вогонь по українським позиціям. Обстріли були здійснені з кулемету, гранатомету та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, вранці біля Оріхового бойовики вели вогонь з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї по позиціям ООС. Крім того, вони обстріляли українські позиції неподалік Новгородського з кулемету великого калібру.

Як зазначається, українські військовослужбовці адекватно відповідали на окупаційні обстріли з дозволеного озброєння. Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає.

Нагадаємо, на Донбасі 3 червня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що 2 червня, окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, в результаті чого один військовий отримав поранення під час обстрілу.

Разом з тим, бойовики замінували місцевість у вигляді робіт на КПВВ.

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Автор: Андрій Козловський