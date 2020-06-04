ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі обстріляли з гранатомету позиції ООС біля Оріхового

Новини » Надзвичайні події     04.06.2020 - 13:48
Бойовики на Донбасі обстріляли з гранатомету позиції ООС біля Оріхового
Фото: український військовий (РБК-Україна)

Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі вели вогонь по українським позиціям. Обстріли були здійснені з кулемету, гранатомету та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, вранці біля Оріхового бойовики вели вогонь з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї по позиціям ООС. Крім того, вони обстріляли українські позиції неподалік Новгородського з кулемету великого калібру.

Як зазначається, українські військовослужбовці адекватно відповідали на окупаційні обстріли з дозволеного озброєння. Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає.

Нагадаємо, на Донбасі 3 червня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що 2 червня, окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, в результаті чого один військовий отримав поранення під час обстрілу.

Разом з тим, бойовики замінували місцевість у вигляді робіт на КПВВ.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся