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Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета позиции ООС возле Орехового

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 13:48
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета позиции ООС возле Орехового
Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В результате прицельных обстрелов боевиков боевых потерь от начала суток среди защитников нет

От начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе дважды вели огонь по украинским позициям. Обстрелы были осуществлены из пулемета, гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, утром возле Орехового боевики вели огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по позициям ООС. Кроме того, они обстреляли украинские позиции неподалеку Новгородского из пулемета крупного калибра.

Как отмечается, украинские военнослужащие адекватно отвечали на оккупационные обстрелы из разрешенного вооружения. В результате прицельных обстрелов боевиков боевых потерь от начала суток среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе 3 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что 2 июня, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, в результате чего один военный получил ранения во время обстрела.

Вместе с тем, боевики заминировали местность в виде работ на КПВВ.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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