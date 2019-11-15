У штабі показали наслідки обстрілу житлових будинків в Авдіївці

На Донбасі бойовики обстріляли дачне містечко "Акація" поблизу Авдіївки. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що обстріл стався у четвер, 14 листопада. При цьому, яке озброєння застосовувалося для обстрілу не повідомляється.

"Наслідки вчорашнього обстрілу російськими окупаційними військами дачного містечка "Акація", недалеко Авдіївки. Окупанти в черговий раз підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення", - повідомили в ООС.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, на Донбасі, в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. В цілому, збройні формування РФ провели 15 обстрілів, використавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. Також велися обстріл з гармат БМП.

Також РБК-Україна писало, що на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі тривають роботи з розмінування та відновлення інфраструктури. 14 листопада було вилучено більше 10 вибухонебезпечних предметів.