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Глава ОБСЄ наступного тижня відвідає Київ і Донбас

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Вівторок 01 лютого 2022 16:26
Глава ОБСЄ наступного тижня відвідає Київ і Донбас Фото: глава МЗС Польщі та ОБСЄ Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, який у 2022 році очолює ОБСЄ, наступного тижня відвідає Київ і Донбас. Його візит в Україну відбудеться з 9 по 11 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Рау в Києві зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою. Після чого Збігнєв Рау відвідає місце дислокації місії ОБСЄ на Донбасі.

"Також цей візит буде пов'язаний з головуванням В ОБСЄ". - зазначив представник МЗС.

Зазначимо, що візит Рау в Україну відбудеться після того, як міністр відвідає Вашингтон. Там у нього запланована зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"На зустрічах у Вашингтоні будуть обговорюватися актуальні питання євроатлантичної безпеки, включаючи кризу, викликану агресивною політикою і діями РФ і Білорусі, і співробітництво трансатлантичного співтовариства у відповідь на ситуацію, що склалася. Також будуть розглянуті питання енергетичної безпеки, включаючи "Північний потік-2", - заявили в МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рау у 2022 році відвідає Донбас.

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