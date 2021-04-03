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Бойовики на Донбасі знову обстріляли безпілотник ОБСЄ

Новость на русском → Бугаївка, Субота 03 квітня 2021 17:54
Бойовики на Донбасі знову обстріляли безпілотник ОБСЄ Фото: бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики знову обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Інцидент стався 31 березня поблизу окупованого населеного пункту Бугаївка.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Під час здійснення запланованого польоту безпілотника малого радіусу дії біля окупованої Бугаївки, спостерігачі зафіксували 25 черг із крупнокаліберного кулемету у напрямку літального апарату. Представники ОБСЄ не постраждали, але негайно приземлили безпілотник та залишили район.

Того ж дня бойовики зупинили патруль ОБСЄ на блокпості біля Олександрівки та вимагали дозволити перевірку автомобілів та причепів, але отримали відмову. Лише через годину утримування на блокпості окупанти дозволили проїхати тільки одному автомобілю без причепа.

"Перешкоджання роботі СММ ОБСЄ з боку російських найманців набуло систематичного характеру, метою яких є затримки та не допуски патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються та проводяться різноманітні порушення, заборонені мінськими домовленостями", - наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, 31 березня окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ, коли той пролітав поблизу населеного пункту Весела Гора.

А 22 березня проросійські бойовики не тільки обстріляли безпілотник ОБСЄ, але й перешкоджали його роботі шляхом глушіння сигналу GPS. В результаті дій окупантів спостерігачі втратили свій БПЛА.

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