Бойовики на Донбасі обстріляли авто української сторони СЦКК

Противник обстріляв автомобіль спостерігачів в районі Травневого

Боевики обстреляли автомобиль наблюдателей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 17 февраля, во время перемещения наблюдательной группы "Светлодарск" украинской стороны СЦКК вблизи населенного пункта Травневое боевики обстреляли автомобиль группы из станкового противотанкового гранатомета.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела никто из состава наблюдательной группы не пострадал.

"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля... Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, находившихся внутри", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее боевики обстреляли беспилотник (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи района разведения Золотое.

Как писало РБК-Украина, в течение текущих суток, 17 февраля, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.