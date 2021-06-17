Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з мінометів, кулеметів і гранатометів

У четвер, 17 червня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу селища Піски. Бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

Також неподалік Луганського збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

При цьому в районі Водяного, що на приазов'ї, окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.