ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из минометов, пулеметов и гранатометов

Новина українською →
Донбасс, Четверг 17 июня 2021 17:56
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из минометов, пулеметов и гранатометов
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 июня, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи поселка Пески. Боевики вели огонь из минометов 120-го калибра.

Также неподалеку Луганского вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

При этом в районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Боевых потерь среди военнослужащих подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 16 июня, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение.

Кроме того, боевики на Донбассе мешают мониторингу ОБСЕ. Они не пропускали наблюдателей через КПВВ и обстреляли беспилотник.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс
NEWS
В "Борисполе" все еще ищут взрывчатку. Аэропорт работу не прекращает
В "Борисполе" все еще ищут взрывчатку. Аэропорт работу не прекращает
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве