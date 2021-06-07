Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів

У понеділок, 7 червня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики один раз обстрілювали позиції операції Об'єднаних сил.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Лебединське. Окупанти вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 6 червня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Крім того, з семи КПВВ на Донбасі працює тільки один.
Додамо, що українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.