З семи КПВВ на Донбасі працює лише один, - ООС

Серед семи відкритих КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил повноцінно працює лише один. Йдеться про "Станицю Луганську".

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Зазначається, що у пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Було зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території.

Загалом, за тиждень через пункт пропуску на тимчасово окуповану територію перейшло 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.

Як зазначається, більшість гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Крім того, бойовики не попустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян.