Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов

В понедельник, 7 июня, вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики один раз обстреливали позиции операции Объединенных сил.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Лебединское. Оккупанты вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 6 июня, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.
Кроме того, из семи КПВВ на Донбассе работает только один.
Добавим, что украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.