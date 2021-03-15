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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 15 березня, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики відкривали вогонь з забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм.

Також окупанти відкривали вогонь недалеко від селища Гнутове з ручного протитанкового гранатомета, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, - з великокаліберних кулеметів.

Також в передмісті населеного пункту Південне бойовики здійснили обстріл з автоматичних гранатометів станкових.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 березня, бойовики 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць отримав поранення.

Крім того, 13 березня на Донбасі було зафіксовано 10 обстрілів.

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