Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

протягом дня ворог обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю поблизу Гранітного, Красногорівки, Верхнєторецька, Миколаївки, Авдіївки.

Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил 7 вересня збройні формування РФ і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Додамо, що протягом тижня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі були затримано дев'ять осіб, яких підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в період з 1 по 7 вересня українські військові зі складу Нацгвардії на блокпостах поблизу Маріуполя, Волновахи і Благодатного провели близько 20 затримань. Зокрема, було затримано 9 осіб, ймовірно причетних до російських найманців.