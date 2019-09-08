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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов

Новости » Общество    08.09.2019 - 19:44
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение дня противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецка, Николаевки, Авдеевки.

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил 7 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Добавим, что в течение недели в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации. В частности, в период с 1 по 7 сентября украинские военные из состава Нацгвардии на блокпостах вблизи Мариуполя, Волновахи и Благодатного провели около 20 задержаний. В частности, были задержаны 9 лиц, вероятно причастных к российским наемникам.

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня
Темы: Новости ООС
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