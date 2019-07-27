Бойовики на Донбасі порушили режим тиші, поранений український військовий

Бойовики на Донбасі незаконних з початку доби у суботу, 27 липня, один раз порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил, в результаті обстрілу український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил біля Кримського за напрямом Сокільники. Бойовики застосували автоматичний гранатомет. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Зазначимо, що з початку доби Збройні сили України дотримувалися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, бойовики здійснили один обстріл позицій українських військових на лінії зіткнення, один поранений військовослужбовець. На луганському напрямку після 4:00 ранку бойовики з боку непідконтрольного Києву села Сокільники обстріляли з автоматичного гранатомета позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Додамо, 26 липня делегація Сполучених Штатів на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.