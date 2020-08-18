Бойовики на Донбасі нарощують боєздатність, - розвідка

Командування російських окупаційних військ на Донбасі нарощують боєздатність з'єднань і частин. Зокрема, через неконтрольовану кордон з Росією на територію Донбасу тривають поставки озброєння, військової техніки та іншого майна військового призначення.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає Міністерство оборони України.

"Так, протягом останніх двох тижнів до з'єднанням і частинам російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої і модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу", - повідомили в ГУР.

Крім цього, за даними розвідки, з території РФ завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, які оснащені сучасними системами відеоспостереження.

Раніше в РНБО України повідомили, що на Донбасі четвертий тиждень поспіль виконуються умови перемир'я, а поодинокі обстріли не носять систематичний характер.

Також РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ в Мінську Леонід Кравчук вважає, що в Росії хочуть, щоб на Донбасі був світ.