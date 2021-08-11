ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі завдали масованого артилерійського удару по Новомихайлівці

Новость на русском →
Донбас, Середа 11 серпня 2021 14:47
Бойовики на Донбасі завдали масованого артилерійського удару по Новомихайлівці Фото: бойовики на Донбасі завдали артилерійського удару по Новомихайлівці (facebook.com/otueast)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рано вранці 11 серпня бойовики на Донбасі обстріляли із заборонених Мінськими угодами 122-міліметрових гармат Новомихайлівку. Було випущено понад 20 снарядів. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичну групу (ОТГ) "Схід".

Зазначається, 11 серпня з 03:00 до 04:00 години ранку бойовики незаконних збройних формувань артилерійським вогнем пошкодили цивільну інфраструктуру села Новомихайлівка.

"Загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. Всього було зафіксовано 22 пострілу", - йдеться в повідомленні.

Пошкодження отримали трансформаторна підстанція та Водонапірна вежа. В результаті обстрілу без електрики залишилися населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степове і солодке.

"Постраждалих місцевих жителів немає", - зазначили в ОТГ.

Всі факти порушення режиму "тиші" зафіксовані і передані представникам ОБСЄ.

Фото: бойовики на Донбасі завдали артилерійського удару по Новомихайлівці (facebook.com/otueast)

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли населений пункт Новоселівка. Від вибухів загинув один цивільний і поранений військовий, також постраждали кілька мирних жителів, пошкоджені кілька будинків. За фактом артобстрілу розпочато розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну