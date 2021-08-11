Бойовики на Донбасі завдали масованого артилерійського удару по Новомихайлівці
Рано вранці 11 серпня бойовики на Донбасі обстріляли із заборонених Мінськими угодами 122-міліметрових гармат Новомихайлівку. Було випущено понад 20 снарядів. Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичну групу (ОТГ) "Схід".
Зазначається, 11 серпня з 03:00 до 04:00 години ранку бойовики незаконних збройних формувань артилерійським вогнем пошкодили цивільну інфраструктуру села Новомихайлівка.
"Загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. Всього було зафіксовано 22 пострілу", - йдеться в повідомленні.
Пошкодження отримали трансформаторна підстанція та Водонапірна вежа. В результаті обстрілу без електрики залишилися населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степове і солодке.
"Постраждалих місцевих жителів немає", - зазначили в ОТГ.
Всі факти порушення режиму "тиші" зафіксовані і передані представникам ОБСЄ.
Фото: бойовики на Донбасі завдали артилерійського удару по Новомихайлівці (facebook.com/otueast)
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли населений пункт Новоселівка. Від вибухів загинув один цивільний і поранений військовий, також постраждали кілька мирних жителів, пошкоджені кілька будинків. За фактом артобстрілу розпочато розслідування.