Бойовики на Донбасі з початку доби 9 раз обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

У суботу, 2 травня, проросійські бойовики на Донбасі 9 раз обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Як зазначається, було зафіксовано дев'ять порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню, більшість з яких в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Неподалік від Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по наших позиціях 8 хв 120 мм і 51 міну 82-го калібру.

Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. З Горіхова супротивник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів

Наші позиції неподалік від Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Авдіївки, використовуючи міномети 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Так, в результаті ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

Також повідомляється, що українські військовослужбовці відкрили у відповідь прицільний вогонь по позиціях бойовиків. Втрати противника уточнюються.

"Випадків захворювання коронавірусом не зафіксовано", - резюмували в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі майже в 10 разів.

Як повідомляло РБК-Україна, за інформацією СММ ОБСЄ, на Донбасі з початку поточного року бойовики порушили "тишу" понад 7 тис. разів.