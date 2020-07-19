Бойовики на Донбасі з початку доби 6 раз обстріляли українські позиції

Фото: бойовики на Донбасі

Втрат серед українських військовослужбовців немає

У неділю, 19 липня, бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових. Російські найманці використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти використовували заборонені мінськими угодами зразки озброєння.

Зокрема, неподалік Причепилівки агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру і 120-мм міномети. Також з мінометів 120-го і 82-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського.

Неподалік Водяного, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", противник задіяв гранатомети різних систем, а поблизу селища Старогнатівка - великокаліберні кулемети.

"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню: в результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.