Бойовики на Донбасі з початку дня два рази обстріляли позиції ООС

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає

Боевики на Донбассе с начала текущих суток, 14 марта, дважды обстрелял позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя пресс-центра ООС.

В частности, боевики открывали огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенного пункта Богдановка, по направлению села Петровское - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Травневое, по направлению поселка городского типа Гольмивский враг применил стрелковое оружие.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские военные дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. При ведении огня в ответ нашими военнослужащими уничтожено боевую машину пехоты противника БМП-1.

Напомним, беспилотный летательный аппарат "Фантом-4" незаконных вооруженных формирований был сбит возле населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области.

Добавим, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение суток по состоянию на утро 14 марта двое украинских военных получили ранения.