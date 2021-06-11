RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі мобілізують працівників місцевих підприємств, - ГУР

Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі мобілізують працівників місцевих підприємств. Заходи спрямовані на посилення незаконних збройних формувань.

Про це на брифінгу заявила речник Міноборони Марія Сальник.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, російське командування на Донбасі нарощує бойову готовність. Зокрема, протягом тижня проводилася мобілізація приписного складу та автомобільної техніки з "державних" підприємств.

Крім того, противник поширював чутки про нібито загрозу розгортання бойових дій з боку Об'єднаних сил найближчим часом.

Нагадаємо, напередодні в результаті обстрілу на Донбасі один український військовий отримав поранення. Його стан оцінюється як середньої тяжкості, бійця оперативно госпіталізували.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародний тиск на Росію через її позицію щодо Донбасу необхідно посилити. На зустрічі з главою МЗС Італії він підкреслив, що Москва відвела лише незначну частину сил і засобів від українських кордонів і продовжує блокувати прогрес у мирному врегулюванні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасбойовикиМобілізація