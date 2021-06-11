Бойовики на Донбасі мобілізують працівників місцевих підприємств, - ГУР

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі мобілізують працівників місцевих підприємств. Заходи спрямовані на посилення незаконних збройних формувань.
Про це на брифінгу заявила речник Міноборони Марія Сальник.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, російське командування на Донбасі нарощує бойову готовність. Зокрема, протягом тижня проводилася мобілізація приписного складу та автомобільної техніки з "державних" підприємств.
Крім того, противник поширював чутки про нібито загрозу розгортання бойових дій з боку Об'єднаних сил найближчим часом.
Нагадаємо, напередодні в результаті обстрілу на Донбасі один український військовий отримав поранення. Його стан оцінюється як середньої тяжкості, бійця оперативно госпіталізували.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародний тиск на Росію через її позицію щодо Донбасу необхідно посилити. На зустрічі з главою МЗС Італії він підкреслив, що Москва відвела лише незначну частину сил і засобів від українських кордонів і продовжує блокувати прогрес у мирному врегулюванні.