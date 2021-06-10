Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на РФ через її позицію щодо Донбасу

Міжнародний тиск на Росію через її позицію щодо Донбасу необхідно посилити. Російське керівництво відвело від українських кордонів незначну частину військ.

Про це в ході зустрічі з главою МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив президент України Володимир Зеленський, передає ОП .

Під час зустрічі глава держави розповів главі італійського МЗС про ситуацію на Донбасі та вздовж українських кордонів. Зеленський наголосив на важливості посилення подальшого міжнародного тиску на РФ, яка зараз відвела лише незначну частину сил і засобів від українських кордонів і продовжує блокувати прогрес у мирному врегулюванні.

Президент подякував Італії за підтримку України в багатьох напрямках. "Перш за все суверенітету і територіальної цілісності нашої країни", - додав він.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено євроатлантичній та європейській інтеграції України. Зеленський наголосив на важливості для України отримання Плану дій щодо членства в НАТО і висловив сподівання на підтримку Італією в цьому питанні.

Сторони також обговорили розвиток політичного діалогу на вищому рівні, в тому числі участь керівництва Італії в саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.