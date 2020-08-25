Бойовики на Донбасі використовують перемир'я для зміцнення передових позицій

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі на час перемир'я зміцнюють передові позиції. Зокрема, будуються нові окопи, бліндажі, ходи сполучення, а також додаткові місця для ведення вогню.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Крім цього бойовики встановлюють мінні загородження і мінують ділянки місцевості вздовж доріг з використанням протитанкових хв.

Також в ГУР відзначили, що бойовики продовжують втрачати особовий склад у зв'язку з розширенням мінних полів.

"21 серпня на встановленою саперами противника протипіхотної міні підірвався військовослужбовець одного з підрозділів 9-го окремого механізованого полку окупаційних військ", - зазначили в розвідці.

Нагадаємо, сьогодні на Донеччині двоє українських військових отримали поранення в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій.

Також повідомлялося, що від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, ніхто не постраждав.

Крім цього РБК-Україна писало, що один український військовий загинув на Донбасі в результаті необережного поводження зі зброєю.