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Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 13:19
Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Обстріли зафіксовані в районі села Петрівське та Катеринівка

У вівторок, 10 вересня, з боку бойовиків на Донеччині зафіксовано два провокаційних обстрілу позицій української армії в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що після 07:10 ранку бойові дії сталися поблизу н. п. Богданівка Донецької області. У напрямку від села Петровське окупанти почали обстріл українських військових з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння.

"Підрозділи Об'єднаних сил протягом 20 хвилин придушували ворожу збройну активність, адекватно використовуючи легке піхотне озброєння", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, з 10:54, протягом 10 хвилин окупанти вели обстріл українських захисників села Катеринівка.

Як повідомили в Міноборони, бойових втрат серед українських військових з початку поточної доби немає.

Нагадаємо, на Донбасі 9 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і НАТО домовилися про спільне реформування української армії. Україна має намір представити проект Стратегії національної безпеки союзникам з метою отримання відповідних рекомендацій і пропозицій.

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