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Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 17:28
Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили "тишу". В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

Про це повідомляє штаб ООС.

Повідомляється, що бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського і біля населеного пункту Оріхове з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Наші воїни такі зухвалі дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиші" дотримувався.

Нагадаємо, на Донбасі вчора бойовики сім разів здійснили обстріл, четверо військових поранені.

Крім того, бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки, поранена мирна мешканка.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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