Бойовики на Донбасі двічі порушували режим "тиші", попри перемир'я

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушували режим "тиші". Під час короткочасних провокацій вони використовували стрілецьку зброю.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, перший раз бойовики відкрили вогонь вночі неподалік Мар'їнки. Вдруге вони порушили режим "тиші" о 08.00 ранку в районі н.п. Південне. Збройні Сили вогонь у відповідь по окупаційним військам не відкривали.

Бойових втрат у лавах українських воїнів немає.

У Міноборони зазначають, що захисники України не втрачають пильності і готові до миттєвого реагування на будь-які дії бойовиків.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 серпня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Раніше у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.