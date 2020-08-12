Бойовики на Донбасі двічі порушували режим "тиші", попри перемир'я

Збройні Сили вогонь у відповідь по окупаційним військам не відкривали
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушували режим "тиші". Під час короткочасних провокацій вони використовували стрілецьку зброю.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Як повідомляється, перший раз бойовики відкрили вогонь вночі неподалік Мар'їнки. Вдруге вони порушили режим "тиші" о 08.00 ранку в районі н.п. Південне. Збройні Сили вогонь у відповідь по окупаційним військам не відкривали.
Бойових втрат у лавах українських воїнів немає.
У Міноборони зазначають, що захисники України не втрачають пильності і готові до миттєвого реагування на будь-які дії бойовиків.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 серпня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Раніше у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.