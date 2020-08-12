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Боевики на Донбассе дважды нарушали режим "тишины", несмотря на перемирие

Донбасс, Среда 12 августа 2020 15:06
Боевики на Донбассе дважды нарушали режим "тишины", несмотря на перемирие
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Вооруженные Силы ответный огонь по оккупационным войскам не открывали

От начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды нарушали режим "тишины". Во время кратковременных провокаций они использовали стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, первый раз боевики открыли огонь ночью неподалеку от Марьинки. Второй раз они нарушили режим "тишины" в 08.00 утра в районе н.п. Пивденне. Вооруженные Силы ответный огонь по оккупационным войскам не открывали.

Боевых потерь в рядах украинских воинов нет.

В Минобороны отмечают, что защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия боевиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 августа, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали единичные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.

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