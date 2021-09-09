Бойовики на Донбасі дев'ять разів обстрілювали позиції ООС

Так, у напрямку населеного пункту Гранітне російські найманці застосували великокаліберні кулемети по українських позиціях.

Неподалік Красногорівки бойовики двічі вели вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке українські військові потрапили під щільний вогонь противника. Окупанти здійснили численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Нью-Йорка проросійські найманці обстрілювали позиції ООС з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська чотири рази вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.