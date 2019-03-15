Бойовики на Донбасі за день три рази обстріляли позиції ООС

Втрат серед українських військових немає

На Донбассе боевики в течение текущих суток, 15 марта, три раза открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил два обстрелы наших позиций из противотанкового ракетного комплекса по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка; из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - вблизи села Крымское.

Потерь среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, на КПВВ на Донбассе сегодня, 15 марта, умерли двое граждан Украины. Случаи зафиксированы на КПВВ "Новотроицкое" и "Майорск".

Отметим, что в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с утра соблюдался режим прекращения огня. Вчера противник четыре раза открывал огонь по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Богдановка, Травневое, Луганское и Катериновка. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.