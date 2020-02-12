Бойовики на Донбасі за день 2 рази порушили перемир’я

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Як повідомляється, противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новотошківським - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Також бойовики стріляли неподалік населеного пункту Оріхове - з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету.

"Сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Раніше в штабі ООС повідомили, що напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють збройні провокації на лінії зіткнення.