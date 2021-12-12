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Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 грудня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Талаківка. Окупанти вели вогонь з протитанкових ручних гранатометів.

У напрямку Кримського бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 грудня, бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі. Отримав поранення український військовий.

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