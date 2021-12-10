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Окупанти на Донбасі активно агітують вступати до лав бойовиків, - розвідка України

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Донбас, П'ятниця 10 грудня 2021 12:59
Окупанти на Донбасі активно агітують вступати до лав бойовиків, - розвідка України Архівне фото: бойовики агітують вступати до їхніх лав (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Бойовики на Донбасі почали активно агітувати вступати до своїх лав. Вони також зменшили вимоги до кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Військові частини" окупантів розповсюджують пропагандистські матеріали: брошури, рекламні оголошення, листівки, а також масово розсилають агітаційні SMS. Таким чином бойовики агітують вступати до терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Водночас, за даними розвідки, бойовики до 25 грудня ввели тимчасове зниження вимог до кандидатів на "військову службу". Тепер вони агітують вступити до їхніх лав усіх охочих, не дивлячись на стан здоров'я, судимості та реєстраційні документи, видані окупаційними адміністраціями.

Крім того, окупаційне командування посилює тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти та планують "звільнення". Для них створюють умови щодо їхнього утримання, зокрема, затягуванням розгляду рапортів, затримкою розрахункових виплат, неповерненням особистих документів, які зберігаються у "штабах військових частин".

Нагадаємо, 9 грудня озброєні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських військових отримали поранення.

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