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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"

Автор: Артур Родивилов

За добу, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Опитне. Обстріли були вчинені зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і підствольного гранатомета.

Також ворожий вогонь був зафіксований на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхове і Шумів.

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Загиблих і поранених серед українських військових немає.

З початку поточної доби, 28 вересня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 вересня бойовики три рази порушили режим "тиші". Неподалік від Горіхово унаслідок підриву на міні троє військових отримали осколкові поранення.

Крім того, в п'ятницю російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я поблизу Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що в середині вересня під час інженерних робіт біля Водяного на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

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