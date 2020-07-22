ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики на Донбасі з безпілотника атакували позиції ООС, поранено двох бійців

Донбас, Середа 22 липня 2020 13:23
Бойовики на Донбасі з безпілотника атакували позиції ООС, поранено двох бійців
Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo news)
Автор: РБК-Україна

Поранених евакуювали до госпіталя

Проросійський бойовики на Донбасі з безпілотника атакували позиції українських військових. В результаті осколкові поранення отримали двоє бійців.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні збройні формування Росії в черговий раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

"Проти захисників населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Поранених евакуювали в госпіталь і вже надали медичну допомогу. Українська сторона відкривала вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 липня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, а в ході обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ чекає узгодження дати наступного саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасобстрелбеспилотник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся