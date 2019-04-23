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Бойовики на Донбасі активізували обстріли, загинув військовий

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 08:29
Бойовики на Донбасі активізували обстріли, загинув військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

В зоні ООС на Донбасі 22 квітня було також поранено трьох українських бійців

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 22 квітня загинув один військовий, ще троьох поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що напередодні бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Обстріли зафіксовано в районі Мар'їнки, Гнутового, Павлополя, Авдіївки, Опитного, Новоолександрівки, Попасної і Катеринівки.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і троє отримали поранення... За даними розвідки, 22 квітня трьох окупантів знищили, ще семеро - поранені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські бійці з допомогою протитанкового ракетного комплексу знешкодили бойову машину піхоти противника. З ранку 23 квітня бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Гнутового, втрат немає.

Бойовики на Донбасі активізували обстріли, загинув військовий

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель військового на Донбасі в районі Новоолександрівки. Солдат Олександр Цапенко отримав несумісні з життям поранення в ході мінометного обстрілу.

Напередодні українська розвідка повідомила, що російські окупаційні війська перекидають на Донбас модернізовані безпілотники.

 

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Теми: Новини ООС
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