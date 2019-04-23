ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе активизировали обстрелы, погиб военный

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 08:29
Боевики на Донбассе активизировали обстрелы, погиб военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

В зоне ООС на Донбассе 22 апреля были также ранены три украинских бойца

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 22 апреля погиб один военный, еще трое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что накануне боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Попасной и Катериновки.  

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения… По данным разведки, 22 апреля трех оккупантов уничтожили, еще семь - ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили боевую машину пехоты противника. С утра 23 апреля боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Гнутово, потерь нет.

Боевики на Донбассе активизировали обстрелы, погиб военный

Напомним, ранее сообщалось о гибели военного на Донбассе в районе Новоалександровки. Солдат Александр Цапенко получил несовместимые с жизнью ранения в ходе минометного обстрела.

Накануне украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска перебрасывают на Донбасс модернизированные беспилотники.

 

На Донбассе отбито нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелпотери
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь