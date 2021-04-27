Бойовики знову не пропустили спостерігачів ОБСЄ через блокпост в Оленівці

Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати вільному пересуванню спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спостерігачі зазначають, що їх знову не пропустили через блокпост в Оленівці (Донецька область).

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 26 квітня.

Інцидент стався вранці 26 квітня на блокпостs біля окупованої Оленівки. Патруль місії у складі 5 співробітників на 2 автомобілях з 1 причепом прибули на блокпост збройних формувань для проведення обміну причепами з іншим патрулем СММ, що прямував з підконтрольних уряду районів.

О 10: 35 до патруля підійшов член збройних формувань і попросив відкрити двері і багажники автомобілів для проведення візуального огляду. Спостерігачі відмовилися це робити.

Вже об 11: 05 бойовики на блокпості звернулися із запитом, щоб кожен співробітник СММ заповнив "декларацію про товари" із зазначенням всього, що було в автомобілях. Патруль ОБСЄ відмовив бойовикам у цьому проханні.

"О 12: 50 члени збройних формувань передали патрулю документ, в якому було зазначено, що СММ не дозволяється перетнути блокпост. О 13:30 патруль покинув блокпост і повернувся в Донецьк", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

В ОБСЄ зазначають, що з 1 березня вони стикалися з подібними недопусками в Донецькій області вже 6 разів. Через блокпост в Оленівці їх не пропускали тричі. Також схожі ситуації відбувалися три рази біля окупованої Олександрівки.