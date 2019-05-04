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Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 18:56
Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

У суботу, 4 травня, станом на 18:00, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню і вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Зокрема, у штабі повідомили, що бойовики шість разів обстріляли позиції українських захисників біля міста Мар'їнка і села Новомихайлівка, селища Піски, селища Талаківка та села Лебединське. Також бойовики обстріляли позиції ООС біля селища Зайцеве, селища Луганське та населеного пункту Золоте-4.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що станом на 12:00 бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами не застосовувалося.

Додамо, раніше волонтери міжнародної спільноти InformNapalm повідомили, що РФ проводить тестування системи орбітального придушення "Тирада-2" на окупованому Донбасі.

 

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