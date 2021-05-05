Бойовики на Донбасі 6 разів порушували "тишу": застосовували міномети, гранатомети і БПЛА

Так, противник вів вогонь заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру біля Водяного та Красногорівки, де також застосовував і станкові протитанкові гранатомети. Біля Авдіївки бойовики стріляли по позиціях українських військових з великокаліберних кулеметів, а біля Луганського - і з гранатометів різних систем.

Крім цього був помічений проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування в районі населених пунктів Новолуганське Зайцеве, шуми, Південне, залізне, Кримське, Торецьке і Новгородське.

"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби зафіксовано одне порушення "тиші". Біля Майорського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.