На Донбасі мирний житель підірвався на кладовищі і загинув

У Донецькій області мирний житель під час прибирання на кладовищі підірвався на вибуховому пристрої. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що чоловік з дружиною прибирали могили на кладовищі у Верхньоторецькому поблизу лінії зіткнення.

"Під час робіт стався вибух, в результаті якого чоловік отримав травми, несумісні з життям. Зараз всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими", - йдеться в повідомленні.

На місце також направлені вибухотехніки для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.