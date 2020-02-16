Бойовики на Донбасі 5 раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли по наших позиціях, а саме: поряд з Лебединським, Мар'їнкою.

Два ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: в районі населеного пункту Новолуганське, Кримське.

У штабі відзначають, що сьогодні, 16 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу бойовики випустили більше 30 хв різного калібру по позиціях українських військових в районі Горіхового. Також під ворожі обстріли потрапили підрозділи ООС поблизу Павлопіль, Широкино, Травневе, Новолуганське, Мар'їнки і Красногоровки.