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Бойовики на Донбасі 20 хвилин з мінометів обстрілювали Кримське

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 13:27
Бойовики на Донбасі 20 хвилин з мінометів обстрілювали Кримське
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти 3 рази відкривали вогонь по позиціях ООС

Станом на 12-ту годину неділі, 16 лютого, незаконні збройні формування Росії вже 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, сьогодні окупанти з мінометів 120-го калібру впродовж 20 хвилин обстрілювали позиції ООС в районі населеного пункту Кримське. Ще один мінометний обстріл, який супроводжувався вогнем з кулеметів, було зафіксовано поблизу Лебединського.

Також окупаційні сили з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї відкривали вогонь по українських укріпленнях в районі Новолуганського.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Українські підрозділи адекватно придушували ворожу активність з легкого піхотного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу бойовики випустили понад 30 мін різного калібру по позиціях українських військових в районі Оріхового. Також під ворожі обстріли потрапили підрозділи ООС поблизу Павлополя, Широкиного, Травневого, Новолуганського, Мар’їнки та Красногорівки.

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