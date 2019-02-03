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Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 18:33
Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Жоден український військовий не по страждав

Бойовики за день, 3 лютого,  5 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що поблизу селища Новотошківське бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі хутора Вільний бойовики застосовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В районі селища Зайцеве бойовики провели обстріл зі стрілкової зброї, а в районі населеного пункту Луганське російські найманці застосовували автоматичні гранатомети. Також поблизу населеного пункту Павлопіль бойовики здійснили обстріл позицій українських військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - повідомили в штабі ООС.

Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових

Нагадаємо, на Донбасі затримали чоловіка, який намагався вступити до лав бойовиків.  У суботу, 2 лютого, військові зі складу Об'єднаних сил помітили невстановлену особу в тилу своїх позицій, яка не реагувала на сигнали розпізнавання, через що була затримана.

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