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Бойовики на Донбасі 5 разів порушили "тишу", використовуючи заборонену зброю

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Донбас, Вівторок 09 листопада 2021 07:35
Бойовики на Донбасі 5 разів порушили "тишу", використовуючи заборонену зброю Фото: бойовики на Донбасі 5 разів порушили "тишу" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Один раз бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиці з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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