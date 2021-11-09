Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину", используя запрещенное оружие
За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Один раз боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Возле Водяного враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
У Новолуганского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.