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Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину", используя запрещенное оружие

Новина українською →
Донбасс, Вторник 09 ноября 2021 07:35
Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину", используя запрещенное оружие Фото: боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Один раз боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Возле Водяного враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Новолуганского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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