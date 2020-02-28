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Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим "тиші", один військовий поранений

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 20:29
Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим "тиші", один військовий поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі була зафіксована снайперська активність

З початку поточної доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також була відзначена робота снайперської пари.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" зафіксували два обстрілу - поруч з Водяним і Пісків. Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу, а саме неподалік Новотошківського і в районі населеного пункту Оріхове.

"Сьогодні, 28 лютого, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації загинув один український військовий. Ще один військовослужбовець отримав поранення. В цілому бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, за даними Міноборони України, протягом 2014-2016 років бойовики на Донбасі пошкодили 1278 одиниць і знищили 201 одиницю ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України.

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