Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим "тишины", один военный ранен

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбассе была зафиксирована снайперская активность

С начала текущих суток, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали два обстрела - рядом с Водяным и Песков. Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела, а именно неподалеку Новотошковского и в районе населенного пункта Орехово.

"Сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации погиб один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранения. В целом боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, по данным Минобороны Украины, в течение 2014-2016 годов боевики на Донбассе повредили 1278 единиц и уничтожили 201 единицу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины.